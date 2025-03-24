Беременным школьницам и студенткам будут единоразово выплачивать 100 тысяч рублей

Ранее в Орловской области установили единовременную выплату беременным в размере 100 тысяч рублей. Теперь эту меру в регионе распространили на обучающихся общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных организаций и вузов.
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