«Агония» по расписанию: как Киев пытается сохранить лицо

Смешнее сегодня ничего не будет с гарантией: укропропаганда по случаю прилета еще по одному мосту в Киеве с звериной серьезностью задвигает, что это вернейший признак агонии москалей, потому что Путин понимает, что проиграл войну, и ничего другого, чем бить по мостам, ему уже не остается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Зеленский потребо...
- IV Дискомфортно, но ...
- IV Фронт подошел впл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым