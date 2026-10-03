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«Агония» по расписанию: как Киев пытается сохранить лицо

«Агония» по расписанию: как Киев пытается сохранить лицо

Смешнее сегодня ничего не будет с гарантией: укропропаганда по случаю прилета еще по одному мосту в Киеве с звериной серьезностью задвигает, что это вернейший признак агонии москалей, потому что Путин понимает, что проиграл войну, и ничего другого, чем бить по мостам, ему уже не остается.

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