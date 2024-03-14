РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

927 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    А кто заинтересован в прочных знаниях учеников? Если министр образования Фурсенко во весь голос заявил, что ему грам...ЕГЭ хотят частичн...
  • Александр Лагуткин
    Опять народ смешит этот "боевой французский петух" - макарон. Уже отменен указ Верховного совета СССР от 1956 года о ...Макрон выступил з...
  • Валерий Бирюков
    Всем сторонникам ЕГЭ задать один вопрос: когда родилась Арина Родионовна? Если не ответят - всех на переподготовку в ...ЕГЭ хотят частичн...

Газета «Ведомости» узнала, кто может занять пост главы Верховного суда

Газета «Ведомости» узнала, кто может занять пост главы Верховного суда

Окончательное решение еще не принято, сбор заявок продолжается. Взозглавить Верховный суд РФ может Ирина Подносова, которая возглавляет Судебную коллегию по экономическим спорам и является зампредом Верховного суда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх