Газета «Ведомости» узнала, кто может занять пост главы Верховного суда

Окончательное решение еще не принято, сбор заявок продолжается. Взозглавить Верховный суд РФ может Ирина Подносова, которая возглавляет Судебную коллегию по экономическим спорам и является зампредом Верховного суда.
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