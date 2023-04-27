Американский генерал Каволи заявил, что Украина получила почти сто процентов обещанных Западом танков и других боевых машин

Командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи в среду заявил, что Украина получила почти 100% танков и прочих боевых машин, обещанных ей Вашингтоном и союзниками.
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