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Американский генерал Каволи заявил, что Украина получила почти сто процентов обещанных Западом танков и других боевых машин

Американский генерал Каволи заявил, что Украина получила почти сто процентов обещанных Западом танков и других боевых машин

Командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи в среду заявил, что Украина получила почти 100% танков и прочих боевых машин, обещанных ей Вашингтоном и союзниками.

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