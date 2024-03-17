Financial Times: Европе не хватает 56 миллиардов евро ежегодно для достижения военных целей

Любопытное исследование провели специалисты мюнхенского Института экономических исследований. Они подсчитали ежегодный дефицит бюджета европейских стран по расходам на оборону в рамках обязательств по членству в НАТО.
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