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Несекретные материалы

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Financial Times: Европе не хватает 56 миллиардов евро ежегодно для достижения военных целей

Financial Times: Европе не хватает 56 миллиардов евро ежегодно для достижения военных целей

Любопытное исследование провели специалисты мюнхенского Института экономических исследований. Они подсчитали ежегодный дефицит бюджета европейских стран по расходам на оборону в рамках обязательств по членству в НАТО.

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