Аналитик: результаты выборов в ЕП говорят о серьёзном недовольстве населения

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина подчеркнула в беседе с RT, что результаты выборов в Европейский парламент свидетельствуют о серьёзном недовольстве населения.
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