Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Кем в жизни была героиня «блатной» песни Мурка

«Мурка» — одна из самых узнаваемых песен XX века. Её пели Утёсов и Высоцкий, её знают наизусть миллионы, а в 1979 году после фильма «Место встречи изменить нельзя» она окончательно вышла из подполья.

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