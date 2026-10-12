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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев второй раз в сезоне сыграет с Циципасом. Он ведет в личке 10:5

Даниил Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом в 1/8 финала ATP 1000 в Шанхае. В личных встречах Медведев ведет со счетом 10:5, на харде – 8:4, на «Мастерсах» – 5:1.

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