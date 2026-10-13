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Каждый пятый россиянин скрывает свои музыкальные вкусы из-за стыда

Каждый пятый россиянин скрывает свои музыкальные вкусы из-за стыда

Каждый пятый россиянин (19%) испытывает стыд за свои музыкальные предпочтения и старается их скрывать.

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