Пострадавшие в ДТП на территории ХМАО просят Бастрыкина привлечь к ответственности главу «Северречфлота»

Две жительницы Перми, пострадавшие в ДТП на территории Ханты-Мансийского автономного округа, обратились к руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину за помощью в расследовании уголовного дела, фигурантом которого является депутат городской думы Ханты-Мансийска, глава государственной компании «Северречфлота» Айрат Чумарин.