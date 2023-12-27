Пострадавшие в ДТП на территории ХМАО просят Бастрыкина привлечь к ответственности главу «Северречфлота»

Две жительницы Перми, пострадавшие в ДТП на территории Ханты-Мансийского автономного округа, обратились к руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину за помощью в расследовании уголовного дела, фигурантом которого является депутат городской думы Ханты-Мансийска, глава государственной компании «Северречфлота» Айрат Чумарин.
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