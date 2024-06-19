В Баксанском районе новых российских граждан продолжают ставить на воинский учет

Сотрудники 316 военного следственного отдела Следственного комитета России совместно с представителями других правоохранительных органов и военных комиссариатов продолжают мероприятия, направленные на постановку на воинский учет проживающих на территории Кабардино-Балкарии бывших мигрантов, вступивших в российское гражданство.