В Баксанском районе новых российских граждан продолжают ставить на воинский учет

Сотрудники 316 военного следственного отдела Следственного комитета России совместно с представителями других правоохранительных органов и военных комиссариатов продолжают мероприятия, направленные на постановку на воинский учет проживающих на территории Кабардино-Балкарии бывших мигрантов, вступивших в российское гражданство.
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