СК завершил следствие по делу генерала Муминджанова

Главное военное следственное управление СК России завершило следствие по уголовному делу в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерала Валерия Муминджанова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа.