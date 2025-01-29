СК завершил следствие по делу генерала Муминджанова

Главное военное следственное управление СК России завершило следствие по уголовному делу в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерала Валерия Муминджанова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа.
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