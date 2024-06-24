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Провинция Ганьсу развивает туристический сектор

Провинция Ганьсу развивает туристический сектор

Проезжая по шоссе в Линься (Linxia), провинция Ганьсу (Gansu), можно насладиться безмятежными пейзажами с легким бризом и бесконечными зелеными лугами, а в это время года, особенно в ясное небо, обширные ландшафты Линься украшены цветущими полевыми цветами.

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