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"Ходячие неприятности": 2 знака зодиака выйдут на тропу испытаний в эти 3 дня

"Ходячие неприятности": 2 знака зодиака выйдут на тропу испытаний в эти 3 дня

Астрологи назвали знаки зодиака, которые в ближайшие 3 дня выйдут на тропу испытаний. Представители 2 созвездий взвоют от собственного бессилия и отчаяния.

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