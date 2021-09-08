"Ходячие неприятности": 2 знака зодиака выйдут на тропу испытаний в эти 3 дня

Астрологи назвали знаки зодиака, которые в ближайшие 3 дня выйдут на тропу испытаний. Представители 2 созвездий взвоют от собственного бессилия и отчаяния.
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