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Спасти планету от детей

Спасти планету от детей

А заметили ли вы, сэры, что массивно и инвазивно внедряемая «библия» нового порядка, по сути, прежде всего отменяет начало начал, успешно его перевирая: не плодитесь и не размножайтесь? Или вы искренне считаете, что всё более популярное в среде молодёжи движение «чайлдфри» вылупилось внезапно и случайно, из недоношенной одним пресыщенным поколением моды? В таком случае, вам придётся поверить также, что Грета Тунберг и глашатаи её личной «экологии» тоже самопроизвольная мутация всемирной справедливости, спонтанно осознавшая, что не время доучиваться в школах, когда «горит и кружится планета» и рванувшее на амбразуру «устарелых» ценностей, сметая всё на своём пути абсолютным невежеством.

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