Военное обозрение

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«Ростех» сообщил о серийных поставках корабельной версии ЗРПК «Панцирь-МЕ» для ВМФ

«Ростех» сообщил о серийных поставках корабельной версии ЗРПК «Панцирь-МЕ» для ВМФ

Строящиеся для российского флота боевые корабли получают на вооружение корабельную версию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-МЕ", "Ростех" ведет серийные поставки зенитного комплекса.

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