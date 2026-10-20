Фильм «Сказка о спящей царевне и семи богатырях» выйдет в прокат в следующем году. Вероника Журавлева и Илья Масальский Кадр из фильма «Сказка о спящей царевне и семи богатырях»В России стартовали съемки масштабной семейной ленты «Сказка о спящей царевне и семи богатырях», создаваемой по мотивам знаменитого произведения Александра Пушкина.