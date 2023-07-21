Врачи советуют туристам в Турции пить теплый чай и носить шляпы из-за аномальной жары

Россиянам во время летних поездок в Турцию, Египет, ОАЭ и другие страны с аномально высокой среднесуточной температурой воздуха рекомендуется воздержаться от жирной пищи, предлагаемой за шведским столом, пить теплый чай и носить широкополые шляпы.