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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Джордана Пула худший «+/-» в НБА – «-343»

В сезоне-2023/24 521 баскетболист принял участие в матчах. Атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Пул с «-343» занимает последнее место по общему показателю «+/-».

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