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Моделирование ядерного взрыва: В Пентагоне хотят рассчитать силу удара для аграриев России

Моделирование ядерного взрыва: В Пентагоне хотят рассчитать силу удара для аграриев России

Пентагон намерен смоделировать последствия ядерного взрыва на Восточную Европу и Россию. О чём говорится в документах?Как пишет "РИА Новости" со ссылкой на документы, контракт Пентагона, обсуждаемый с потенциальным исполнителем, касается изучения воздействия ядерного оружия на аграрный сектор, включая моделирование сценариев для России и стран Восточной Европы.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
У кого то ещё есть вопросы, с кем мы ведём взаимовыгодное сотрудничество и кому мы оставляем свои стратегические материалы?
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