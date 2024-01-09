Джон Миршаймер: Если договариваться о мире в Украине, то это нужно делать сейчас. Потом условия для Запада будут более жесткими

Американский политолог, профессор Чикагского университета, эксперт по международным отношениям Джон Миршаймер сомневается в том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут сесть и договориться о завершении войны в Украине.
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