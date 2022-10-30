Госдеп: Блинкен обсудил с главой МИД Индии терроризм и российскую спецоперацию на Украине

Официальный представитель Госдепа Нэд Прайс заявил, что государственный секретарь США Энтони Блинкен во время разговора с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром обсудил борьбу с терроризмом и российскую спецоперацию на Украине.