Politico сообщила о планах Камалы Харрис продолжить политическую карьеру

Вице-президент США Камала Харрис рассматривает варианты продолжения политической карьеры, в том числе выдвижение на пост губернатора Калифорнии и участие в следующих выборах президента, которые состоятся в 2028 году.
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