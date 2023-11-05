F-16 против Су-35: почему у американского «Сокола» мало шансов даже в ближнем бою

Очередное «вундерваффе» ВСУ — отличная мишень для российских асов Виталий Орлов Фото: ZumaTAСС Говорун Військово-повітряніх сил Юрий Игнат озвучил планы официального Киева по получению от заокеанских хозяев не просто давно выпрашиваемых F-16 Fighting Falcon, а самолетов исключительно последних версий.
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