Ученые выяснили причину постоянной усталости

Ученые установили, что дефицит витамина D может приводить к хронической усталости у пожилых людей.Исследование ученых, опубликованное в издании Nutrients, сообщает о том, что недостаток витамина D может быть причиной постоянной слабости и хронической усталости, особенно у пожилых людей.