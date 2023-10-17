Следком Иркутской области: мэр Тулуна стал подозреваемым в мошенничестве

Мэр города Тулун Юрий Карих стал подозреваемым в мошенничестве при переселении людей из аварийного жильяСледком Иркутской области в своем Telegram-канале сообщил, что продолжается расследование громкого дела по переселению местных жителей из аварийного жилья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии