«Марсель» выкупит Пау Лопеса за 12 млн евро у «Ромы» летом

«Марсель» объявил об активации права выкупа вратаря Пау Лопеса у «Ромы». 27-летний испанец провел 20-й матч за французский клуб в этом сезоне, поэтому, по условиям аренды, 1 июля «Марсель» обязан приобрести голкипера на постоянной основе.
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