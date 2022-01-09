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«Марсель» выкупит Пау Лопеса за 12 млн евро у «Ромы» летом

«Марсель» объявил об активации права выкупа вратаря Пау Лопеса у «Ромы». 27-летний испанец провел 20-й матч за французский клуб в этом сезоне, поэтому, по условиям аренды, 1 июля «Марсель» обязан приобрести голкипера на постоянной основе.

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