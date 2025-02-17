Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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    Молодцы!Опять домики... и...

Опять домики... и снова домики... только теперь уже домики-ключницы! Идеи для декора

Опять домики... и снова домики... только теперь уже домики-ключницы! Идеи для декора

Ну вот, что со мной делать - опять у меня на обзоре домики! А все потому, что встает у меня довольно остро вопрос - мне нужна ключница! И конечно же я хочу, чтобы она была в виде миниатюрного домика! Либо уж, что мелочится - построить целый город! Ширина дверного откоса у меня позволяет поставить несколько домиков в композицию.

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Ирина Черных
Молодцы!
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