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Добиться статуса жителя осажденного Севастополя крымчанину помогли студенты из КФУ

Добиться статуса жителя осажденного Севастополя крымчанину помогли студенты из КФУ

Студенты юридического факультета, консультанты юридической клиники Крымского федерального университета оказали помощь гражданину Российской Федерации Леониду Бельчевичину в присвоении ему статуса жителя осаждённого Севастополя.

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