Трамп будет обжаловать решение суда о выплате $83 млн по иску Кэрролл

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что будет обжаловать приговор суда присяжных в Нью-Йорке, который обязал его уплатить 83,3 миллиона долларов по иску писательницы Джин Кэрролл, обвинившая бывшего американского лидера в домогательствах и клевете.
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