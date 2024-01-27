Трамп будет обжаловать решение суда о выплате $83 млн по иску Кэрролл

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что будет обжаловать приговор суда присяжных в Нью-Йорке, который обязал его уплатить 83,3 миллиона долларов по иску писательницы Джин Кэрролл, обвинившая бывшего американского лидера в домогательствах и клевете.