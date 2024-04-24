Врач назвала главную опасность кондиционера

МОСКВА, 24 апреля, ФедералПресс. Использование кондиционеров с грязным фильтром может привести к аллергии и инфекционным заболеваниям, рассказала руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева.
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