Прошу любить и жаловать!Кот Мишка. Шесть лет. Бывший беспризорник и сирота, совершенно случайно попавший в мои добрые руки.
Мишка
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Прошу любить и жаловать!Кот Мишка. Шесть лет. Бывший беспризорник и сирота, совершенно случайно попавший в мои добрые руки.
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