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В Сочи в ледовом дворце «Шайба» состоялся Чемпионат ФХР 3×3 — Лига Ставок Sochi XHL

В Сочи в ледовом дворце «Шайба» состоялся Чемпионат ФХР 3×3 — Лига Ставок Sochi XHL

Хоккей в формате «3 на 3» – новый вид спорта, который в последние годы быстро набирает популярность и в перспективе будет включен в программу Зимних Олимпийских Играх.

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