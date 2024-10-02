Петербуржцы сэкономили более 570 миллионов рублей на поездках в транспорте по ЕКП

Предложение действует до 31 декабря 2024 года С января жители и гости Петербурга, которые пользуются Единой картой петербуржца (ЕКП) для оплаты поездок в городском транспорте, сэкономили больше 570 миллионов рублей.
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