Защитник ЦСКА Замула: «Очень многое узнал за предсезонку, такого мне даже в Северной Америке не показывали»

Защитник ЦСКА Егор Замула прокомментировал победу команды в матче за 3-е место в предсезонном Кубке мэра Москвы над «Автомобилистом», рассказал об атмосфере в новой команде, а также признался, что требования тренерского штаба во главе с Игорем Никитиным смогли его по-настоящему удивить.
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