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Число разводов в Нидерландах растёт среди тех, кому за 60

Число разводов в Нидерландах растёт среди тех, кому за 60

В то время как количество разводов в стране с годами снижается, число расставаний пожилых пар в возрасте от 60 до 70 лет растет.

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