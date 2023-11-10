Несколько дней назад стало известно о том, что в составе ВС РФ появился первый добровольческий батальон, сформированный из бывших украинских военнослужащих, попавших в плен.
Давно уже, для разгрома ВСУ, нужно было создать украинское Народное Войско
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Присягу принимают один раз в жизни.
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11 час.
t
tatyanadavydkina
Вот как раз эти люди Присягу принимают уже второй раз. Первый раз перед Украиной. И теперь забыв принимают другую диметрально противоположную. Я им не верю. Лишь бы наши ребята не пострадали.
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10 час.
Nikolay Zakharov
Что угодно,только называть не укровойско,хватит войска польского,националистов по сути.Украины быть не должно,только области России и все.
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8 час.
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