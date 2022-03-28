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«Интер» ведет переговоры по Бремеру. Бразилец из «Торино» – приоритет миланцев среди центральных защитников

«Интер» работает над трансфером Глейсона Бремера из «Торино». 25-летний бразилец – приоритетная кандидатура миланцев среди центральных защитников, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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