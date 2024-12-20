ВСУ взяли в штурмовики пожилого украинца с псориазом и проблемами со зрением

Мобилизованный и затем попавший в плен украинец по имени Сергей Зинковский с псориазом и проблемами со зрением рассказал, как попал в штурмовики ВСУ – по его словам, он даже медкомиссию не мог пройти сам .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии