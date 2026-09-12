Медведев: Россия должна завершить СВО так, чтобы исключить повторение причин конфликта

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 11 сентября подчеркнул важность полного завершения специальной военной операции (СВО), отметив, что Россия должна поставить точку в этом конфликте таким образом, чтобы впредь не возникало предпосылок для его повторения.