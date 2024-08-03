Десятки украинских дронов атаковали Ростовскую область, в результате которой повреждения получил ряд объектов.
Нефтебаза и военный аэродром: украинские дроны массово атаковали Россию
Комментарии
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ВАРЯГ РУС
Шёл ТРЕТИЙ год войны. А на хрена нам нефтебазы и аэродромы. Мы и на дровах с угольком вытянем. а еропоты от лукавого, НОГАМИ ХОДИТЬ НАДО.
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18 час.
Андрей Павлов
Это что, одна бочка так горит?
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16 час.
ИО
Игорь Овчаренко
А где красные линии? Кто их рисует? Кто следит за исполнением? Может лучше армию подключить, которая должна защищать мирное население.
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15 час.
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