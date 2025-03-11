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Захарова: Контакты Москвы и США достигли высокого уровня интенсивности

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Мария Захарова подтвердила визит специального представителя Дональда Трампа, Уиткоффа, в Россию. Официальный представитель МИД отметила, что взаимодействие между Москвой и Вашингтоном сейчас отличается высокой интенсивностью.

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