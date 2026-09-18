Алаудинов сообщил, что угроза от БПЛА ВСУ уменьшится с увеличением буферной зоны

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Расширение буферной зоны в Харьковской области снизит угрозу для мирных жителей в виде атак украинских беспилотников, сообщил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
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