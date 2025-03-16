Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    их  там,мечетей, уже  5  штук. В  Томске  2  мечети, причём  татары  вторая  по  числу  национальность в городе. Но п...Власти встали на ...
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Власти встали на сторону диаспоры: Кульбит может обернуться бунтом

Власти встали на сторону диаспоры: Кульбит может обернуться бунтом

Царьград Коллаж Царьграда Власти встали на сторону диаспоры - кульбит может обернуться бунтом.

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Комментарии
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Виктор Ершов
... в том что эта диаспора торгуя по завышенные деньгам даёт власти не только откаты, но и на наши кровные  заработанные полученные от нас деньги скупают у нас же землю? Ребята, так у вас там предательская продавшаяся власть  или  уже  иностранная???
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5 час.
Владимир Тамбасов
А Путин продолжает спать ничего не видя и ничего не слыша
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3 час.
Владимир Алтайцев
их  там,мечетей, уже  5  штук. В  Томске  2  мечети, причём  татары  вторая  по  числу  национальность в городе. Но почему-то  они не требуют ещё  и  третьей  мечети. . Почему  же  вы  требуете  уже  шестой  мечети  для  городка  в  разы  меньшего  по численности  Томска? На каком основании?
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3 час.
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