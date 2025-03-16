Царьград Коллаж Царьграда Власти встали на сторону диаспоры - кульбит может обернуться бунтом.
Власти встали на сторону диаспоры: Кульбит может обернуться бунтом
Комментарии
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Виктор Ершов
... в том что эта диаспора торгуя по завышенные деньгам даёт власти не только откаты, но и на наши кровные заработанные полученные от нас деньги скупают у нас же землю? Ребята, так у вас там предательская продавшаяся власть или уже иностранная???
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5 час.
Владимир Тамбасов
А Путин продолжает спать ничего не видя и ничего не слыша
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3 час.
Владимир Алтайцев
их там,мечетей, уже 5 штук. В Томске 2 мечети, причём татары вторая по числу национальность в городе. Но почему-то они не требуют ещё и третьей мечети. . Почему же вы требуете уже шестой мечети для городка в разы меньшего по численности Томска? На каком основании?
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3 час.
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