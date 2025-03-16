Власти встали на сторону диаспоры: Кульбит может обернуться бунтом

Виктор Ершов ... в том что эта диаспора торгуя по завышенные деньгам даёт власти не только откаты, но и на наши кровные заработанные полученные от нас деньги скупают у нас же землю? Ребята, так у вас там предательская продавшаяся власть или уже иностранная???

Владимир Тамбасов А Путин продолжает спать ничего не видя и ничего не слыша