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Кого не брали на работу в КГБ?

Кого не брали на работу в КГБ?

Попасть в правоохранительные органы, а тем более в спецслужбу в СССР было совсем непросто. Для этого необходимо было соответствовать строгим физическим требованиям, иметь высокий моральный облик, а также кучу характеристик из разных инстанций.

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