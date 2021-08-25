Специалисты «Балтийского лизинга» рассказали о продуктах компании аграриям Челябинска

Челябинский филиал «Балтийского лизинга» совместно с партнером, официальным дилером «Петербургского тракторного завода», компанией «Челябагроснаб», принял участие в ежегодной агропромышленной выставке «Агро-2021».
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