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The Economist: Украинцы гибнут под Курском толпами — но с радостью и воодушевлением

The Economist: Украинцы гибнут под Курском толпами — но с радостью и воодушевлением

ЕЛЕНА  ПАНИНА Вторжение ВСУ в Курскую область продолжает удивлять западных обозревателей. Некоторые начинают посмеиваться над действиями России.

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