Эксперт оценил защитный «купол» Киева

Военный блогер Юрий Подоляка констатировал, что России удалось не только пробить «купол» Киева, но и нарушить систему противовоздушной обороны района, где собраны заводы по производству беспилотников и военные склады.
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