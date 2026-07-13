Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эксперт оценил защитный «купол» Киева

Эксперт оценил защитный «купол» Киева

Военный блогер Юрий Подоляка констатировал, что России удалось не только пробить «купол» Киева, но и нарушить систему противовоздушной обороны района, где собраны заводы по производству беспилотников и военные склады.

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