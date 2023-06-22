Председатель СК России и сотрудники ведомства в годовщину начала Великой Отечественной войны приняли участие в памятных мероприятиях

День памяти и скорби – одна из самых трагичных дат в российской истории. Сегодня мы вновь отдаем дань уважения тем, кто выполнил свой долг, кто отважно сражался за жизнь будущих поколений, кто в борьбе за Победу отдал самое ценное – свою жизнь.