Происшествия

12 подписчиков

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Давно пора некоторых "слуг народа" отправить на конюшню и показательно выпороть... 🤔Председателем Сле...
  • Meerflieger
    «Моя полиция – моя Россия!»(с)  Намёк на то, что Россия - полицейское государство? Или что для полицейских только их ...В День России под...
  • Наташа Леонтьева
    Наконец то! Город уничтожается - мусор, сосульки - нет, они не утренний пейзаж портят, они крушат! А изничтожение хар...Председатель СК Р...

Председатель СК России и сотрудники ведомства в годовщину начала Великой Отечественной войны приняли участие в памятных мероприятиях

Председатель СК России и сотрудники ведомства в годовщину начала Великой Отечественной войны приняли участие в памятных мероприятиях

День памяти и скорби – одна из самых трагичных дат в российской истории. Сегодня мы вновь отдаем дань уважения тем, кто выполнил свой долг, кто отважно сражался за жизнь будущих поколений, кто в борьбе за Победу отдал самое ценное – свою жизнь.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх