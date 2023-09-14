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В Краснодаре перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве в сфере автострахования

В Краснодаре перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве в сфере автострахования

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих краснодарцев в возрасте 26 и 33 лет, а также 28-летнего жителя Крымска по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159.

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